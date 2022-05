Cucinano marshmallow e finiscono ustionati: cinque bambini in ospedale

30 maggio 2022 a

Cinque bambini sono rimasti ustionati a Osio Sopra, in provincia di Bergamo nel giardino di una scuola in via Maria Montessori 2 durante una festa all’asilo. Ad intervenire l’Areu dopo la segnalazione di più persone ustionate a seguito di fiamme non controllate divampate durante attività ricreativa mentre adulti e bambini stavano cucinando alcuni marshmallow.

Il personale di AREU ha valutato sul posto 8 pazienti coinvolti: 3 adulti + 5 bambini. Una bimba di 4 anni è stata portata per ustioni multiple in codice Rosso all’ospedale Buzzi di Milano con l’elisoccorso di Bergamo. Un bambino di 4 anni invece è stato ricoverato sempre per ustioni multiple in codice Giallo all’ospedale milanese di Niguarda con l’elisoccorso di Brescia.

Una bimba di 3 anni, una di 6 e un bimbo 5 al Papa Giovanni di Bergamo. Tre adulti infine sono stati portati in ospedale a Zingonia per sintomi da inalazione di fumi e ustioni.

