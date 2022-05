La giornalista vicentina al bimbo tifoso del Cosenza: "Tanto verrai a lavorare in pianura"

30 maggio 2022 a

a

a

Un caso nato in una tv locale veneta diventa un polverone nazionale. Al termine della partita che ha decretato la retrocessione del Vicenza, battuto dal Cosenza, l'inviato di Tva fuori dallo stadio intervista un bambino tifoso della squadra calabrese che, in braccio al papà che lo incita, dice: "Lupi si nasce", riferendosi al simbolo del Cosenza.

A quel punto la conduttrice della trasmissione Terzo Tempo biancorossa Sara Pinna risponde: «E gatti si diventa. Non ti preoccupare che venite anche voi in Pianura a cercare qualche lavoro». Un commento rinforzato dalla risposta dell’inviato: «Non male Sara».

Il papà del piccolo Domenico ha scritto poi una lettera pubblicata su Facebook da Movimento 24 Agosto. «Domenico è figlio di due imprenditori calabresi che amano la propria terra e che certamente con non poca fatica dimostrano quotidianamente di voler contribuire per migliorarla e supportarla - ha scritto il padre del bambino - In ogni caso, qualora nella propria terra mancasse lavoro non ci sarebbe comunque da vergognarsi a cercarlo altrove. Dovrebbe saperlo perché la storia lo insegna se lei avesse avuto modo di studiarla, che la Padania deve tanto anche ai meridionali. Lei con la sua qualifica da giornalista dovrebbe be sapere e dimostrare a coloro i quali si rivolge cosa sono etica e morale. Due qualità a lei a quanto pare sconosciute».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.