Vaiolo delle scimmie, la rassicurazione del ministero della Salute: “Il virus si trasmette per contatto diretto o molto stretto”

Giovanni Rezza, direttore prevenzione del ministero della Salute, dopo la segnalazione di alcuni casi di vaiolo delle scimmie in Europa, ha pubblicato un video di commento ai casi registrati: «Dato che il virus si trasmette per contatto diretto o molto stretto, i focolai tendono generalmente ad autolimitarsi. Il ministero della Salute ha tempestivamente allertato le Regioni e messo in piedi un sistema di monitoraggio dei casi. Un primo caso è stato immediatamente identificato presso l’Istituto di malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ e altri due casi potrebbero essere confermati nelle prossime ore».

Nel frattempo il ministero della Salute spagnolo sta preparando le procedure per l’acquisto di migliaia di dosi di un vaccino approvato contro il vaiolo tradizionale, utile anche per fermare la trasmissione del virus del vaiolo delle scimmie, contro il quale in Europa non esiste un siero specifico approvato. Lo riporta il quotidiano El Pais, citando fonti sanitarie. Il siero verrebbe somministrato ai contatti di casi positivi. In Spagna, per ora, ci sono sette casi confermati e 29 sospetti nella comunità di Madrid e un altro possibile a Gran Canaria.

