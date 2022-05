Jackpot da record, il Superenalotto fa sognare gli italiani

Francesca Mariani 12 maggio 2022 a

a

a

Jackpot da duecentomilioni di euro. Chi lo vincerà, se riuscirà a centrare il bersaglio, potrà rifarsi una vita. Ma potranno anche più d’uno di vincitori. E intanto a sognare sono milioni di italiani. Il premio più alto al mondo e il secondo Jackpot nella storia del gioco. Per l’estrazione il SuperEnalotto metterà in palio 202,9 milioni di euro. Il premio è ad un passo dalla cifra record di 209 milioni centrata nel 2019 con una giocata di soli 2 euro. E per tentare la fortuna basta centrare una sestina, quei 6 numeri che possono cambiare la vita.

Come sottolinea l’agenzia specializzata Agimeg, ci sono persone che mettono in campo i numeri che hanno segnato date importanti per la loro vita, altre che si affidano al destino o alla sollecitazione di numeri in cui si inciampa per caso. Sembra incredibile ma la sestina più giocata sono i numeri 1-2-3-4-5-6. E può essere un segno il fatto che i numeri più bassi, quelli compresi tra 1 e 12, non escono nella combinazione vincente da 7 estrazioni? Che la dea bendata sia imprevedibile lo testimonia l’incredibile storia della Lotteria bulgara. Il 6 e il 10 settembre 2009 uscì la stessa sestina di numeri: 4-15-23-24-25-35-42. Secondo i matematici c’era una possibilità su 4,2 milioni che accadesse un fatto di questo tipo.

Video su questo argomento Tabaccaio ruba Gratta e Vinci, incredibile: ci riprovano ma finisce così

Ma pensare che una sestina tutta composta da numeri consecutivi non possa mai uscire, è sbagliato. La Lotteria del Sudafrica, a dicembre 2020, premiò ben 20 giocatori che centrarono l’incredibile combinazione 5-6-7-8-9. Numero Jolly 10. Il SuperEnalotto compirà quest’anno, precisamente il 3 dicembre, 25 anni e nella sua storia ha segnato capitoli importanti nei giochi in Italia. La prima storica vincita risale al 17 gennaio 1998, appena 1 mese e mezzo dopo la partenza. Quel giorno un fortunato giocatore della provincia di Brescia si portò a casa 11,8 miliardi delle vecchie lire. Il 31 ottobre dello scorso anno, ci fu il «6» più celebre: ben 101 giocatori di Peschici, in provincia di Foggia, centrarono la sestina grazie ad un maxi sistema. La vincita fu di ben 63 miliardi di lire. Sul primo gradino del podio dei premi più alti di sempre, c’è lo straordinario «6» da 209,2 milioni di euro, vinto il 13 agosto 2019 a Lodi. Dei 124 jackpot assegnati nella storia del SuperEnalotto, ben 18 sono stati centrati in Campania. Sul secondo gradino del podio il Lazio (16 jackpot), seguito dall’Emilia Romagna con 13 jackpot. Ci sono però ancora tre regioni dove la dea bendata non si è ancora fermata e precisamente la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige e il Molise.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.