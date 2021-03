La fortuna aiuta gli umili e chi abita a Lecco: vince 500mila euro al bar e reagisce così

22 marzo 2021 a

Un gratta e vinci ti può cambiare la vita. Al bar dell’area di servizio di Casletto di Rogeno, in provincia di Lecco, un fortunato giocatore ha vinto la bellezza di 500mila euro con un gratta e vinci. Il “mezzo milionario” ha giocato un biglietto da 5 euro e dopo l’ingente vincita ha dichiarato a Il Giorno: “Rimarrò lo stesso di sempre, non cambierò, userò i soldi per aiutare tutta la mia famiglia”.

Come riferito dai gestori del bar, colui che è stato baciato dalla dea della fortuna è un cliente abituale e non un giocatore occasionale che nessuno conosce. A stupire tutti è stata proprio la reazione del novello “Gastone” alla scoperta della vincita. “Credo di aver vinto un po’” ha detto quasi con un filo di voce mentre rientrava all’interno del locale - le norme anti-covid prevedono che i biglietti vengano grattati all’esterno dopo l’acquisto -, un atteggiamento che ha lasciato tutti i presenti con la bocca aperta per la mancanza di esultanze smodate.

La provincia di Lecco non è nuova a vincite del genere e si può parlare di una zona sulla quale si è posata una buona dose di aria fortunata. A Beverate di Brivio con una giocata del 23 dicembre erano stati vinti 100mila euro con un gratta e vinci da 2 euro, mentre il 20 dicembre nel meratese erano stati vinti 47 mila e 935 euro al superenalotto. C’è il rischio di assembramenti all’esterno dei bar della zona per trovare altri biglietti vincenti.

