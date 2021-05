Superenalotto da capogiro, 156 milioni a Montappone

22 maggio 2021 a

a

a

SuperEnalotto rende milionaria Montappone (Fermo) con un 6 da oltre 156 milioni di euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata a Montappone presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, situato in via Roma, 53, si legge in una nota di Sisal.

Si tratta della prima vincita con punti 6 del 2021. La sestina vincente è stata: 1,7,37,43,63,81 - Jolly 34 - SuperStar 26.Il 6 è stato centrato con una schedina da 2 euro.

Il 6 mancava dal 7 luglio 2020 quando è stato vinto a Sassari (SP) un Jackpot da oltre 59 milioni di euro. Con questa sono 125 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il montepremi in palio per l’estrazione di martedì 25 maggio riparte da 31,3 milioni di euro.

