Stati Uniti in un vicolo cieco, Putin ha già vinto la sua guerra. Domenico Quirico svela il fallimento di Biden

Vladimir Putin vincerà anche solo restando al potere, gli Stati Uniti usciranno sconfitti se il presidente russo resterà al suo posto alla fine della guerra. Domenico Quirico, veterano degli inviati di guerra, analizza così lo stato del conflitto e i movimenti delle potenze mondiali sullo scacchiere della guerra in Ucraina. Nella puntata di giovedì 5 maggio di Tagadà, su La7, il giornalista spiega che "le condizioni della propria vittoria, in ogni guerra, le fissano i singoli contendenti, cioè gli americani e gli ucraini" da una parte e la Russia dall'altra.

Per Quirico gli Usa di Joe Biden stanno giocando un gioco pericoloso perché hanno fissato da soli un'asticella che oggi sembra irraggiungibile. Biden vuole "una diminuzione radicale della potenza militare russa e un contemporaneo cambio di regime a Mosca" spiega Quirico secondo cui un Putin sconfitto e abbattuto è improbabile.

Gli americani e i loro alleati più stretti, ossia inglesi e polacchi su tutti, sono destinati perciò a "una non vittoria, quindi automaticamente a una sconfitta. "Se la guerra finisce con Putin al potere per gli americani è un problema". Anche se la Russia non dovesse "prendere tutta l'Ucraina ma soltanto una parte minimale del Donbass" Putin avrebbe motivo di cantare vittoria per essere rimasto "in piedi già di fronte all'assalto degli Stati Uniti e dei paesi più potenti e più ricchi del mondo", spiega Quirico. È un "doppio gioco", in cui partecipa anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quando si augura che la Crimea diventi ucraina il giornlista rileva che "dice una cosa senza senso. Se non viene schiantata la potenza militare russa gli ucraini in Crimea non ci torneranno mai" sentenzia Quirico.

