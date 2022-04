In spiaggia senza mascherine, green pass e distanziamento. Il Codacons: "Ora abbassare i prezzi"

26 aprile 2022 a

a

a

Niente più mascherine in spiaggia. Basta distanziamento, addio green pass. E si può tornare a giocare liberamente a racchettoni e a fare balli di gruppo sulla sabbia. L'estate 2022 segnerà finalmente il ritorno alla normalità anche al mare, come si evince dalle nuove linee guida del Ministero della Salute per la stagione estiva, che non prevedono particolari prescrizioni per i lidi.

La speranza è che andare in spiaggia possa costare anche meno.Gli stabilimenti balneari italiani devono ridurre le tariffe di lettini, ombrelloni, sdraio e altri servizi come conseguenza dell’addio al distanziamento in spiaggia. Lo afferma il Codacons, dopo la notizia delle nuove linee guida del Ministero.

Si decide il destino delle mascherine al chiuso. Sarà addio al green pass dal 30 aprile

«Nel 2022 finalmente cadranno le regole sul distanziamento che limitavano il numero di ombrelloni in spiaggia e quindi la capienza massima degli stabilimenti», afferma il Codacons. «Misure che, unitamente alle altre regole sul Covid presso i lidi, hanno portato tra il 2020 e il 2021 ad una raffica di rincari in tutta Italia sia per gli abbonamenti stagionali, sia per l’affitto giornaliero di lettini, ombrelloni e sdraio, i cui prezzi sono aumentati fino al +30% rispetto al periodo pre-Covid», continua.

Cina bloccata e il mondo trema: il rischio lockdown a Pechino mette i mercati in allarme

«Ora gli stabilimenti possono lavorare a pieno regime e non sono più sottoposti all’obbligo di limitare il numero di ombrelloni in spiaggia», afferma il Codacons. «Per tale motivo le tariffe al pubblico deve essere ridotte e riportate ai livelli del 2019, anche per venire incontro alle difficoltà delle famiglie stremate dal caro-bollette e da un’inflazione alle stelle», conclude l’associazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.