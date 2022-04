Napoli, buttano un anziano nel cassonetto: il video della vergogna. Giorgia Meloni: serve il reato di bullismo

19 aprile 2022 a

a

a

Afferrato e gettato di peso in un cassonetto tra le risate dei presenti, tra cui una ragazza. Il video della vergogna arriva da Pianura, periferia di Napoli, e mostra un gruppo di giovani che si accanisce su un anziano. L'uomo, forse uscito per buttare la spazzatura, è stato sorpreso dal gruppetto e dopo aver tentato di divincolarsi dalla presa cede alla violenza e finisce nel cassonetto. Non contenti, gli aggressori hanno pubblicato il video su TikTok come se si trattasse di un innocente scherzo.

"Troppe note". E lo studente punta la pistola contro il prof: attimi di terrore a scuola

"Un gruppo di giovani balordi ha circondato una persona anziana, l’ha sollevata e poi gettata nel cassonetto. Il tutto ripreso e poi postato sui social, con tanto di risate e sbeffeggio. Un atto vigliacco e indegno come purtroppo se ne vedono sempre più spesso" tuona la presidente di FdI Giorgia Meloni che ricorda: "Fratelli d'Italia chiede da anni in Parlamento di introdurre il reato di bullismo per poter punire duramente queste azioni che non sempre possono essere adeguatamente perseguite in base al codice penale".

Diciassettenne paga il pizzo per farsi difendere dai bulli

Il video come detto è stato pubblicato su Tik Tok ed è stato ripreso e condiviso da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi che ha spiegato di aver inviato il video alle forze dell'ordine, che ora indagano per risalire a vittima e aggressori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.