Diciassettenne paga il pizzo per farsi difendere dai bulli

10 aprile 2022 a

a

a

Non ce la faceva più a sopportare ogni tipo di vessazione. Così un 17enne vicentino perseguitato dai bulli ha deciso di pagare tre ventenni affinché lo "’scortassero" durante i suoi spostamenti. I tre "body guard", però, lo avrebbero costretto a versare somme ingenti: i magistrati ipotizzato addirittura da 20mila fino a 100mila euro. La notizia è riportata da "Il Corriere del Veneto". Scoperti gli ammanchi di denaro, i genitori hanno denunciato il fatto ai carabinieri. Il Gup ha rinviato a giudizio i tre ragazzi per circonvenzione di incapace, in concorso. Il processo inizierà a luglio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.