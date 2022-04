"Argentina di m...". I compagni di classe ad Anzio la prendono a calci e pugni: 13enne con il naso fratturato

13 aprile 2022 a

«Argentina di m…a»: c’è anche l’ipotesi di un movente razzista dietro l’aggressione subita da una 13enne, da parte di alcuni compagni di classe, nella scuola media "Falcone" di Anzio, sul litorale romano. A gridarle l’offesa è stato il "branco" di tre ragazzine e un ragazzino che l’hanno circondata e poi colpita a calci e pugni, fratturandole il naso e poi sono fuggiti. La giovane, a quanto si è appreso, ha vissuto in Sudamerica ed è rientrata di recente in Italia. La madre, informata su quanto era accaduto, si è rivolta ai carabinieri che stanno accertando anche eventuali responsabilità dell’istituto scolastico: al momento dell’aggressione, infatti, l’insegnante non si trovava nella palestra dove si stava svolgendo la lezione di ginnastica. L’Ufficio Scolastico Regionale ha chiesto una relazione alla scuola media per fare luce sull'episodio di bullismo.

La 13enne è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Anzio dove le è stata riscontrata la frattura del setto nasale e alcune ecchimosi. L’episodio, a quanto si apprende, sarebbe solo l’ultimo di una serie di vessazioni subite dalla ragazzina fin dall’inizio dell’anno scolastico.

