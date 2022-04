Covid, donne più a rischio degli uomini: perché schizzano i casi di reinfezione

Dario Martini 16 aprile 2022 a

Sempre più italiani che erano avevano contratto il Covid nei mesi scorsi si stanno reinfettando. Complice anche la capacità di Omicron di "bucare" la difesa garantita dal vaccino contro il contagio. I sieri anti-Covid, infatti, assicurano un'alta protezione contro le conseguenze gravi del virus, ma molto meno di fronte al semplice contagio. Solo nell’ultima settimana, sottolinea l’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità, i nuovi casi tra le persone che avevano già contratto il Covid in passato sono saliti dal 4,1 al 4,4%. Può sembrare poco, ma uno 0,3% in più in sette giorni, è in realtà un aumento consistente. Questo dato racchiude anche una differenza legata al sesso: infatti le donne si reinfettano di più rispetto agli uomini.

La spiegazione è fornita dagli stessi ricercatori dell’Iss: «Il maggior rischio nei soggetti di sesso femminile può essere verosimilmente dovuto alla maggior presenza di donne in ambito scolastico (maggiore dell’80%) dove viene effettuata una intensa attività di screening e al fatto che le donne svolgono più spesso la funzione di caregiver in ambito famigliare».

