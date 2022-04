Una nuova dose di vaccino per tutti in autunno: torna il terrore-Covid di Walter Ricciardi

14 aprile 2022 a

Walter Ricciardi torna alla carica sul Covid e dopo pochi giorni dall’inizio della primavera il suo pensiero è già proiettato all’autunno. Il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza è stato intervistato dal Messaggero sulla situazione della pandemia e ha lanciato l’allarme: “Molti pensano che il Covid sia finito ma è una sensazione sbagliata e questo comporta una vulnerabilità maggiore per coloro che non hanno ricevuto il vaccino o che si sono vaccinati male, magari facendo una sola dose o comunque non completando il ciclo vaccinale. L’autunno sarà un momento delicato e difficile, con le condizioni favorevoli al virus, per cui sarà necessaria una nuova dose per tutti”.

Il professore di Igiene dell’Università Cattolica di Roma non ha quindi dubbi sul fatto che servirà una nuova iniezione sullo stile della lotta all’influenza: “Si spera di avere vaccini onnicomprensivi, perché i vaccini che oggi abbiamo non proteggono in maniera completa e gli anticorpi monoclonali, tranne in un caso, non si sono rivelati efficaci contro il virus. Quando arriveranno i nuovi vaccini sarà consigliabile un richiamo per tutti. Età pediatrica? La vaccinazione dei bambini è stata un fallimento perché i genitori hanno più paura del vaccino che della malattia. E il virus così continua a infettare i bimbi e a circolare. Non sappiamo gli effetti a lunga durata del Covid sui più piccoli, e ricordo che un 10% di bambini si è ammalato in modo grave”.

Mascherine al chiuso da togliere? Ricciardi risponde così: “Il ministro Speranza parlerà subito dopo Pasqua delle mascherine al chiuso, guardando i dati. Ma è molto probabile che saranno proprio i dati a dirci di non togliere le mascherine, non solo al chiuso, ma anche all'aperto in tutti i casi di assembramento”. Nonostante l’arrivo della bella stagione bisognerà quindi mantenere i dispositivi di protezione: Ricciardi parla dando una sorta di anticipazione a tutti gli italiani.

