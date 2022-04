Quarta dose in autunno per gli over 50 ma con quale vaccino? L'incognita delle varianti Xe e Xf

13 aprile 2022 a

Quarta dose con il vaccino attuale o nuovo farmaco "tarato" sulle nuove varianti come Omicron e le sue figlie Xe e Xf, ma non per tutti. L'orientamento del ministero della Salute, assieme a Istituto superiore di sanità, Consiglio superiore di sanità e agenzia del farmaco Aifa sulla gestione della pandemia sarebbe di andare verso un booster in autunno per gli over 50.

È operativa la somministrazione della quarta dose a over 80, fragili over 60 e ospiti delle Rsa, ma ossi pensa a estenderla ad altre fasce di età. Il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, è tornato a chiedere un richiamo in autunno e non ha escuso che questo coinvolga tutta la popolazione. Ma l'orientamento al momento sarebbe di vaccinare ulteriormente solo gli ultracinquantenni.

Molto dipende anche dal tipo di vaccini che saranno disponibili dopo l'estate. Quelli ora nelle disponibilità dei governi sono realizzati sul ceppo originario del virus, quello di Wuhan, seppur difendano dalla malattia grave anche con le varianti più recenti.

"Il nostro auspicio è che potremo avere a disposizione in autunno vaccini" anti-Covid "aggiornati anche alle nuove varianti" di Sars-CoV-2. "Valuteremo con le nostre autorità scientifiche se immaginare, a partire dall'autunno, richiami ulteriori per altre fasce di popolazione" oltre a quelle per le quali in questi giorni è stata raccomandata la quarta dose, ha chiarito il ministro della Salute Roberto Speranza, aprendo i lavori dell'evento 'Sanità pubblica e privata: come ripartire', healthcare talk di Rcs Academy.

"Molte aziende stanno mettendo a punto vaccini che contengono oltre al virus Wuhan anche Omicron - aveva spiegato in precedenza il direttore del Dipartimento Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza - Credo che durante l’estate i nuovi vaccini adattati verranno sottoposti alla valutazione di Ema". L'auspicio è che, se quarta dose deve essere, avvenga con vaccini che difendano dal contagio di Omicron e delle più recenti ricombinazioni della variante come Xe e Xf che si pensa siano più contagiose del lignaggio da cui provengono.

