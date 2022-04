Via Crucis al Colosseo, l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede non vuole i russi

12 aprile 2022 a

L’ambasciata ucraina presso la Santa Sede mette in discussione la possibilità di far portare insieme la croce a una famiglia ucraina e una russa in occasione della Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo, alla quale parteciperà anche Papa Francesco.

Papa Francesco incontrerà il Patriarca di Mosca Kirill che benedice la guerra di Putin

«L’ambasciata ucraina presso la Santa Sede - ha twittato l’ambasciatore Andrii Yurash - capisce e condivide la preoccupazione generale in Ucraina e in molte altre comunità sull’idea di mettere insieme le donne ucraine e russe nel portare la Croce durante la Via Crucis di venerdì al Colosseo. Ora stiamo lavorando sulla questione cercando di spiegare le difficoltà della sua realizzazione e le possibili conseguenze».

