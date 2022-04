Papa Francesco incontrerà il Patriarca di Mosca Kirill che benedice la guerra di Putin

11 aprile 2022 a

Papa Francesco potrebbe incontrare il Patriarca di Mosca Kirill a Gerusalemme, il prossimo giugno. Lo rende noto la Reuters che sottolinea come il Vaticano stia studiando la possibilità di prolungare il viaggio "allo studio" in Libano del Pontefice, che secondo alcune fonti, dovrebbe avvenire il 12 e 13 giugno. "Da tempo si era pensato a un incontro con il patriarca Kirill, si sta lavorando a questo, si sta lavorando e si sta pensando al Medio Oriente per farlo", aveva confermato Francesco durante la conferenza stampa sul volo di ritorno da Malta. Il Patriarcato di Mosca aveva parlato di un possibile incontro, da tenersi, secondo alcune fonti, presumibilmente in Libano. Sarebbe il secondo incontro tra i due, in territorio neutro. Il primo si svolse a Cuba nel 2016. Di recente, il Papa e Kirill hanno avuto un incontro online sul conflitto in Ucraina.

L’incontro quindi dovrebbe verificarsi il 14 giugno. Il Papa dovrebbe dal Libano (12-13 giugno) arrivare ad Amman, in Giordania. E da lì in elicottero raggiungere Gerusalemme. Ieri il capo del Dipartimento sinodale per le relazioni esterne della Chiesa, il metropolita Hilarion, durante il programma Chiesa e Mondo sul canale televisivo Rossiya-24, aveva confermato di un possibile incontro fra il Patriarca Kirill e Papa Francesco nel Medio Oriente. "Fin dall’inizio, il Papa e il Patriarca volevano incontrarsi dove ci sono problemi, dove la popolazione cristiana ha bisogno di aiuto e, naturalmente, il Medio Oriente è visto come una delle priorità per una riunione di questo tipo".

Il patriarca Kirill nelle ultime esattamente si è schierato nettamente al fianco del regime di Putin, invitando la popolazione a sostenere il leader del Cremlino e arrivando a benedire l'intervento militare che ha portato all'invasione dell'Ucraina.

