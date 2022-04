Veltroni per il suo libro “La scelta” diventa Wal-tour

Gianfranco Ferroni 01 aprile 2022 a

Lui, l'ex sindaco di Roma, non lo sa, ma i suoi amici lo chiamano Wal-tour Veltroni quando inizia i suoi infiniti viaggi per presentare il suo libro. Si muove senza sosta, quando c'è da promuovere una sua fatica editoriale: è il tour di Walter in giro per l'Italia. E accade anche con il nuovo testo, «La scelta». C'è da portare il verbo veltroniano nella libreria del centro commerciale I Granai? «Sì, mettiamolo in agenda». E all'Hotel Bassetto in quel di Ferentino? «Eccomi, arrivo». A Velletri? «Vengo, scegliete la data». A Milano nella libreria Rizzoli nella Galleria Vittorio Emanuele? «Sono pronto». In ogni posto, poi, c'è la fila per il firmacopie. E subito dopo ricomincia il Wal-tour. Instancabile, Veltroni.

