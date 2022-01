Franceschini finanzia il jazz pensando a Veltroni?

18 gennaio 2022 a

Chi ha voluto, e fortemente, la Casa del Jazz? Walter Veltroni. Chi ha scritto il libro «Il disco del mondo. Vita breve di Luca Flores, musicista», dedicato a un pianista jazz? Sempre Veltroni. Sarà un caso, ma qualcuno nel Pd maligna dicendo che «con l’avvicinamento dell’appuntamento quirinalizio dal cilindro del ministero della Cultura guidato da Dario Franceschini è spuntato un bando da 800 mila euro proprio per il jazz. Chissà, forse sarà stato scritto pensando a Veltroni».

Ecco cosa combina Veltroni al candidato sindaco Gualtieri

Di che si tratta? Di un testo, con accluso un cospicuo fondo ministeriale, finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione della musica jazz. I progetti possono essere presentati da organismi pubblici o privati, senza scopo di lucro, anche non dotati di personalità giuridica, e possono beneficiare di un contributo fino a 70 mila euro. Le domande di accesso al contributo devono essere presentate entro il prossimo 24 gennaio. Ovvero, quando inizierà ufficialmente la gara per conquistare il Quirinale. Con Franceschini che non starà fermo a guardare. Come Veltroni, del resto. Ma i due sono troppo intelligenti, ed eviteranno di farsi la guerra.



