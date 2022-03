Il messaggio choc dell'umorista Pietro Diomede sulla morte di Charlotte Angie. Indignazione e rivolta

30 marzo 2022 a

Divampa la polemica per il messaggio su Twitter di Pietro Diomede. L’umorista, come si definisce, già in passato era finito nell’occhio del ciclone per una storia con Selvaggia Lucarelli e ora si torna a parlare di lui per l’assurdo messaggio “ironico” sulla vicenda di Charlotte Angie. “Che il cadavere di una pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del cu*o non gioca a favore della fama della vittima” le parole choc di Diomede sulla vicenda dell’omicidio di Carol Maltesi, 26enne italo-olandese mamma di un bimbo di sei anni, nonché ex commessa e star del porno con il nome d’arte di Charlotte Angie, uccisa dal vicino Davide Fontana, che ammesso le responsabilità: “Ho avuto un raptus, poi ho pensato a un piano”. Il corpo della donna è stato congelato nel freezer della sua abitazione in provincia di Milano, diviso in 15 pezzi e smaltito in Valcamonica.

Le parole di Diomede hanno scatenato il putiferio e lui ha risposto così agli haters: “Il 12 Aprile sarò sul palco di Zelig Viale Monza 140 Milano con un monologo devastante. Mi raccomando voglio tutti. Anche gli haters, vi divertirete”. Peccato che Zelig abbia dato il benservito all’umorista, che si è spinto troppo oltre: “Abbiamo ricevuto segnalazioni in seguito al tweet di un artista che avrebbe dovuto esibirsi presso lo Zelig il 12 Aprile. Ci dissociamo completamente da quel Tweet, che disapproviamo nella maniera più assoluta. Di conseguenza, l'artista è stato escluso dalla programmazione Zelig”.

Che il cadavere di una Pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del culo non gioca a favore della fama della vittima.#CharlotteAngie #carolmaltesi #DavideFontana — Pietro Diomede (@PDUmorista) March 29, 2022

