Myrta Merlino rischia il botto a L'Aria che Tira. La sorpresa inaspettata: mi hanno fatto lo scherzetto

30 marzo 2022 a

Momenti di panico per Myrta Merlino. La conduttrice de L’Aria che Tira, dopo aver introdotto i temi della puntata del 30 marzo del talk show di La7 e aver dato il benvenuto al primo ospite, il Generale Maurizio Fioravanti, sta per sedersi ma trova una sorpresa. “Mi hanno fatto lo scherzetto, la sedia di lato, così cascavo per terra…” dice stizzita la giornalista napoletana, che ha fatto in tempo ad accorgersi dello spostamento della sedia. Sarebbe stato un tonfo incredibile.

