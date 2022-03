Gli insulti choc di Gabriele Muccino a Massimo Giletti: “Truffatore, mediocre, miserabile e ominide”

22 marzo 2022 a

a

a

Senza fine la polemica a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Massimo Giletti in cui si è inserito anche il registra cinematografico Gabriele Muccino. La giornalista aveva criticato il collega per la sua diretta di Non è l’Arena da Odessa, accusandolo di aver registrato la prima parte del programma, perché nella città ucraina dalle 20 era in vigore il coprifuoco, e di aver trasformato la guerra «in set di un film di serie B». Giletti aveva replicato netto: «Credo che la Lucarelli esprima il suo meglio quando alza le palette a ’Ballando con le Stelle. Non merita nessun altro tipo di commento». La risposta di Selvaggia Lucarelli non s’è fatta attendere: «La povertà intellettuale di Giletti sta anche nel non saper rispondere nel merito (la spettacolarizzazione della guerra), ma di fare la battuta dal retrogusto maschilista della serie ‘occupati di cose frivole’. Che non racconta nulla di me, ma molto di lui, ancora una volta», ha scritto su twitter la giornalista.

Giletti la umilia, la Lucarelli lo massacra sui social: maschilista e povertà intellettuale

Sotto al post della Lucarelli è apparsa anche una risposta al veleno di Muccino, che ci è andato giù pesante: «Massimo Giletti è un truffatore. Un uomo mediocre con cui io stesso ho avuto indirettamente a che fare. È la miseria di un uomo che si incarna in un ominide». Risponderà ancora e continuerà il botta e risposta?

Giletti è un truffatore. Un uomo mediocre con cui io stesso ho avuto indirettamente a che fare. È la miseria di un uomo che si incarna in un ominide. — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) March 21, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.