Guerra in Ucraina, Oscar Farinetti chiude il suo Eataly a Mosca

Oscar Farinetti ha chiuso il suo Eataly a Mosca. O meglio, nella capitale russa c''era un negozio in franchising col quale sono stati interrotti i rapporti commerciali.

"Ha dovuto chiudere..." Concita colpisce ma Farinetti la affonda: mister Eataly gela la conduttrice

"Questa guerra è un delirio indecifrabile. Putin è un macellaio e un criminale di guerra - ha detto Oscar Farinetti durante la puntata di "Stasera Italia" andata in onda mercoledì 30 marzo - Avevo un grande Eataly concesso in franchising a Mosca ma gli ho tolto il marchio e non gli abbiamo più inviato la merce - Insomma abbiamo chiuso il contratto definitivamente"

