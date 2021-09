In Onda, Oscar Farinetti gela Concita De Gregorio: lei colpisce sui punti vendita e lui la affonda

Giada Oricchio 07 settembre 2021 a

Oscar Farinetti prima para e poi fa gol: “I miei insuccessi? Anche lei Concita ne ha avuti”. Il “duello all'arma bianca” si è consumato nel corso della puntata di “In Onda”, il programma di approfondimento preserale di LA7, lunedì 6 settembre. Il fondatore di Eataly stava commentando i sondaggi che danno Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, come primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani e aveva bollato come “cavolata” la politica sovranista del “rinchiudersi” in sé stessi nel settore alimentare e turistico quando Concita De Gregorio l’ha interrotto per ricordare che da imprenditore aveva aperto numerosi punti vendita, che però in “alcuni casi ha dovuto chiudere. A Bari, a Forlì… quindi anche a lei certe volte non è andata come voleva…” ha colpito la conduttrice.

Un attimo di silenzio, imbarazzo sui volti del co-conduttore David Parenzo e sull’ospite Giovanni Floris e alla fine Farinetti ha rispedito al mittente il boomerang: “Beh certo, questo succede a tutti, credo che anche a lei sia successo… dei libri o degli articoli che non sono andati come lei immaginava… io sono uno dei tanti, vuole mica che mi vada tutto bene, mi considererei un marziano, dovrei espatriare dalla Terra”.

"Fratelli d'Italia primo partito?" Farinetti non lo sapeva: la reazione in diretta davanti alla De Gregorio

Parenzo e Floris hanno fatto buon viso a cattivo gioco sorridendo per la velenosa puntualizzazione mentre la replica di Farinetti è proseguita stizzita seppur in punta di fioretto: “Infatti ho scritto un libro dove ho raccontato più i miei errori e i miei insuccessi. Cerco di non dimenticarli mai perché è da quelli che si impara, lei giustamente Concita me li ha ricordati e la ringrazio per averlo fatto” e la giornalista con puntiglio: “Si figuri, è lavoro”, “Ma è successo anche a lei” ha ripetuto Farinetti. Chi di stoccata ferisce, di stoccata perisce.

