In Onda, "ma Fratelli d'Italia è il primo partito?". Oscar Farinetti sconcertato, la reazione in diretta

Giada Oricchio 07 settembre 2021 a

“Fratelli d’Italia primo partito?!”. Stupore e quasi mancamento per Oscar Farinetti, il fondatore della catena Eataly, nel corso della puntata di “In Onda” su LA7, lunedì 6 settembre. Dopo aver difeso Matteo Renzi che, a suo dire, è diventato antipatico agli italiani per le sue scelte politiche tanto da finire in fondo alla classifica dei sondaggi sul gradimento ai partiti (Italia Viva è al 2,4%), è crollato in diretta tv di fronte ai numeri: “Concita… era tanto tempo che non guardavo i sondaggi… Madonna ma Fratelli d’Italia è il primo partito italiano?! E’ vero quello che ho letto?". E lo stupore di mister Eataly in diretta su La7 diventa subito un caso: "Sa perché dico questo da operatore del food e turismo in Italia che fattura molto più all’estero che qui - prova a giustificarsi - Perché trovo che un partito che si dichiara ufficialmente sovranista (FdI di Giorgia Meloni, nda), amico di Orban e di Trump va contro la missione e la vocazione del nostro Paese. Non si può dire: voi italiani mangiate solo italiano e voi cinesi, canadesi, americani mangiate italiano. Rinchiudersi è la più grande cavolata che può fare il nostro Paese condannato a vendere bellezza e eccellenza al mondo, quindi dobbiamo essere simpatici”.

