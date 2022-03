Violenza sessuale di gruppo, Manolo Portanova del Genoa rischia il processo. Le accuse choc

28 marzo 2022 a

a

a

Accuse pesanti per il centrocampista del Genoa Manolo Portanova, 21 anni, per il quale la procura di Siena ha chiesto il rinvio a giudizio insieme ad altri due giovani (Alessio Langella, 23 anni, zio del giocatore del Genoa, e Alessandro Cappiello, 24 anni) per violenza sessuale di gruppo. . Secondo l’accusa, i tre, insieme ad un 17enne, per il quale è competente il tribunale dei minori di Firenze, la notte tra il 30 e il 31 maggio dello scorso anno avrebbero violentato una 21enne in un appartamento del centro di Siena, dove si stava svolgendo una festa privata.

"Figlio di 17 anni e madre stuprati". Giallo sulla notte di violenza a Roma

Nella prima fase dell’indagine, avviata in seguito alla denuncia della ragazza, per i tre maggiorenni erano stati disposti gli arresti domiciliari, poi revocati. L’udienza preliminare, davanti al gup del tribunale di Siena Ilaria Cornetti, si terrà il prossimo 7 giugno.

La doppia violenza dei tunisini di Centocelle: accusati pure di sequestro di persona oltre che di stupro

All'epoca Portanova era già era tesserato col Genoa, che poco prima lo aveva acquistato per 10 milioni dalla Juventus. Suo padre Daniele ha avuto una lunga carriera in Serie A. Dopo 10 mesi di indagini, interrogatori, e accertamenti sugli smartphone dei giovani accusati di violenza di gruppo e della ragazza che ha denunciato lo stupro, il procuratore facente funzione Nicola Marini ha chiesto il rinvio a giudizio per il giocatore e gli altri indagati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.