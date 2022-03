Napoli, tenta stupro in strada, la donna salvata dai passanti. Arrestato nordafricano

27 marzo 2022 a

Un tentato stupro in pieno giorno con tanto di tentativo di linciaggio contro l'aggressore. E' accaduto a Napoli, ieri, la vittima una trentunenne del casertano che, intorno alle 13, è stata aggredita alle spalle mentre percorreva via Ponte della Maddalena. Un uomo ha iniziato a seguirla e l'ha spinta a terra con violenza, prima che potesse rendersene conto. L'aggressore le ha bloccato le mani e ha iniziato a spogliarla, per poi abbassarsi i pantaloni.

Le urla disperate della donna sono però riuscite ad attirare l'attenzione di alcune persone, tra cui altri passanti e degli operai di un cantiere, che sono accorsi ad aiutarla e hanno allertato le forze dell'ordine, riuscendo anche a mettere in fuga l'aggressore.

La donna è stata soccorsa - ha riportato lesioni che si considera guariranno nel giro di dieci giorni - mentre il fuggitivo ha continuato a scappare mentre i passanti comunicavano alla centrale operativa dei carabinieri il suo percorso.

I militari del nucleo radiomobile sono infine riusciti a rintracciarlo a piazza Guglielmo Pepe e l'hanno arrestato, portandolo immediatamente in caserma, anche perché, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, gli animi dei residenti si stavano scaldando pericolosamente nei confronti dell'aggressore.

Cinquantunenne, di origini marocchine, l'uomo è senza fissa dimora e probabilmente è tra coloro che vivono accampati nella baraccopoli ai piedi dell'ex mercato del pesce, o nella parte che corre parallela all'antico 'Ponte della Maddalena' di fronte al porto, dove si trova una delle più famose statue di San Gennaro. È stato portato in carcere e dovrà rispondere di violenza sessuale.

