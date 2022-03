Papa Francesco e la preghiera di consacrazione della Russia: le onde corte imbrogliano Putin

Giada Oricchio 27 marzo 2022 a

Russia e Ucraina consacrate al Cuore immacolato di Maria? Come Radio Londra. Ecco cos'è il terzo segreto di Fatima. Venerdì 25 marzo 2022, Papa Francesco, che ha chiesto più volte il cessate il fuoco definendo la guerra “una follia”, ha tenuto la celebrazione in comunione con i vescovi di tutto il mondo e in contemporanea a Fatima.

L’atto di devozione è stato trasmesso in tv e online, ma c’è un retroscena: si è visto anche in Russia e Ucraina grazie al ricorso alle onde corte che aggirano la censura all’informazione nel Paese di Vladimir Putin. La tecnologia consente la trasmissione di un segnale ad ampio raggio ed è stata usata nella Seconda guerra mondiale da Radio Londra.

La preghiera universale di Papa Francesco è un atto di devozione mariana e al tempo stesso penitenziale per le colpe di tutta l’umanità, in particolare quelle credenti. Russia e Ucraina sono nazioni cristiane e con questa consacrazione alla Madre di Dio, Bergoglio ha chiesto che interceda per l’umanità malata di egoismo e violenza: “Prenda oggi per mano il nostro cammino e lo guidi attraverso i sentieri ripidi e faticosi della fraternità e del dialogo, sulla via della pace e della riconciliazione in un momento in cui le bombe distruggono le case di tanti nostri fratelli e sorelle ucraini inermi”.

La solennità risale al 13 luglio 1917, giorno della terza apparizione della Madonna ai tre pastorelli di Fatima. La Vergine avrebbe mostrato loro l’inferno e avrebbe chiesto la consacrazione della Russia al suo Cuore Immacolato: “Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà, che punirà il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato e la Comunione riparatrice nei primi sabati. Se ascolteranno le mie richieste la Russia si convertirà e ci sarà la pace.

Diversamente essa diffonderà i suoi errori nel mondo, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati; il Santo Padre avrà molto da soffrire; varie nazioni saranno distrutte. Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà e sarà concesso al mondo un tempo di pace”.

