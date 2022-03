La Consacrazione di Papa Bergoglio e Ratzinger per evitare la profezia di Fatima sulla Russia

26 marzo 2022 a

Una Consacrazione particolarmente sentita e urgente quella effettuata nel corso della celebrazione della Penitenza che si è svolta venerdì 25 marzo nella Basilica di San Pietro. Talmente importante che Papa Francesco ha voluto coinvolgere direttamente anche il Papa emerito Ratzinger.

Scende in campo il Vaticano: Papa Francesco aiuterà Xi a mediare con Putin

A San Pietro i due Papi hanno consacrato Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Nell’apparizione ai tre pastorelli del 13 luglio 1917 a Fatima, così come spiegano i media vaticani, Maria aveva chiesto la consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato, spiegando che, qualora non fosse stata accolta questa richiesta, la Russia avrebbe diffuso "i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte". Una profezia davvero inquietante alla luce di quello che sta avvenendo in questi giorni in Ucraina.

