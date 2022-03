Fatima, Papa Francesco svela la profezia. Le parole del vescovo di Mosca, il mondo con il fiato sospeso

Giada Oricchio 25 marzo 2022 a

A un mese dall’invasione della Russia in Ucraina, Papa Francesco consacrerà entrambe i Paesi al Cuore immacolato di Maria secondo la profezia di Fatima. La celebrazione della penitenza è stata richiesta a gran voce da vescovi ucraini e si terrà a san Pietro oggi pomeriggio, venerdì 25 marzo.

Contemporaneamente nel santuario portoghese di Fatima, il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere apostolico, terrà la stessa omelia. Ma tutti i vescovi del mondo si uniranno alla preghiera di Bergoglio. Prima di Papa Francesco altri tre pontefici hanno consacrato la Russia e il mondo alla Madonna: Pio XII nel 1942 ha consacrato il mondo invocando la pace e la sconfitta di comunismo e nazismo, mentre nel 1952 ha consacrato i popoli della Russia per chiedere alla Madonna il crollo del comunismo. Nel 1959 invece lo ha fatto per l’Italia sempre in chiave anticomunista. Successivamente Papa Montini e Giovanni Paolo II hanno compiuto lo stesso rito di pace sempre per la Russia e per tutto il mondo.

Il vescovo di Mosca Paolo Pezzi ha spiegato a Sussidiario il significato dell’atto: “Se è vero, come dice Dante nel suo bellissimo inno alla Vergine, che Maria “è di speranza fontana vivace”, allora consacrare al suo Cuore Immacolato il nostro cuore meschino, ma pulsante di un desiderio ultimo di felicità, significa non spegnere quella fiammella del desiderio che è in noi. Il Cuore aperto a Dio, purificato dalla contemplazione di Dio è più forte dei fucili e delle armi di ogni specie”.

