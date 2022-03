Il vero fallimento contro Omicron. Matteo Bassetti accusa: mascherine ffp2 non proteggono

25 marzo 2022 a

Neanche le mascherine ffp2 possono salvarci da Omicron2. Ne è convinto Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che in un’intervista a Leggo certifica l’inutilità dei dispositivi di protezione dal Covid: “Le mascherine ffp2 sono un fallimento contro omicron. È un errore fuorviante credere che ci proteggano da omicron, se fosse vero non saremmo arrivati a 100mila contagi al giorno. L’aspetto importante è - sottolinea comunque il virologo - quel segno meno davanti al numero di terapie intensive. Per il resto, arriviamo a circa 100mila positivi? È un dato che abbiamo già registrato ma che non deve spaventarci”.

Altro responsabile dell’aumento dei contagi secondo il medico ligure è il rallentamento che si è visto con le iniezioni di vaccino, ormai un lontano ricordo per molti. E Bassetti ha una spiegazione per il drastico calo delle inoculazioni: “Con lo scoppio della guerra non si è più vaccinato nessuno. Quindi il virus c’è, non è tutto finito. Questo nuovo argomento che, mediaticamente parlando, si è preso la scena ha di fatto posto l’accento su altro. Non voglio comunque minimizzare il fenomeno Omicron, ma dobbiamo abituarci a questo andamento alto-basso ci dobbiamo abituare. Se oggi siamo qui è perché il 90% è vaccinato. E comunque - conclude Bassetti - la forte contagiosità può essere anche un fatto positivo. Tanta gente si sta facendo gli anticorpi, il vaccino e l’immunizzazione naturale competono a raggiungere la difesa dalle forme gravi”.

