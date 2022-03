David Parenzo gode per Alessandro Orsini fatto fuori dalla Rai: la battutaccia e le risate a L'Aria che Tira

24 marzo 2022 a

a

a

David Parenzo affronta il caso del professor Alessandro Orsini durante la puntata del 24 marzo de L’Aria che Tira, programma di La7 condotto in sostituzione dell’acciaccata Myrta Merlino. Il giornalista legge in diretta l’agenzia di stampa sulla notizia che il docente di Sociologia generale e Sociology of Terrorism dell’università Luiss non interverrà più a Cartabianca: “Gli ho portato nera, è arrivata un'agenzia che dice che la direzione di Rai3 ha ritenuto opportuno non dare seguito al contratto col Professore. Mi diranno, come al solito, che in alcuni casi porto sfiga”. Si scatenano le risate degli ospiti, tra i quali Peter Gomez, e dello stesso Parenzo.

