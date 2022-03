La guerra e Cartabianca fanno ricco Alessandro Orsini: 2000 euro a puntata. Scoppia la polemica

23 marzo 2022 a

Ennesima apparizione televisiva del professor Alessandro Orsini e nuove polemiche per le sue dichiarazioni. Ma a far discutere è anche il compenso che l’esperto ed insegnante di sociologia del terrorismo internazionale riceve per le sue ospitate nei programmi televisivi. Come rivelato da Il Foglio Orsini ha un contratto con la Rai per un totale di sei appuntamenti e il compenso ammonta a circa 2000 euro a puntata.

Bianca Berlinguer, conduttrice di Cartabianca su Rai, il programma che già in due occasioni ha visto la presenza in studio del professore della Luis, resta sul vago nel commentare la notizia: “I contratti della Rai devono rimanere in Rai, come succede in tutte le reti. Non ho altro da aggiungere”. Orsini, da molti accusato di essere troppo vicino alle posizioni di Vladimir Putin e della Russia, proprio ieri ha detto che “se porremo Putin in una condizione disperata, certamente userà la bomba atomica. Putin si sta sgolando, ce lo sta dicendo da molto tempo. Noi ripetiamo ‘certamente, non userà la bomba atomica’. Putin ha detto in una conferenza con il presidente francese Macron ‘so che sono inferiore alla Nato, ma ho la bomba atomica’. Se davvero Putin, in un condizione disperata in cui rischia di perdere la guerra in Ucraina, dovesse usare la bomba atomica, l'Europa sarebbe moralmente corresponsabile. Dico facciamo vincere la guerra a Putin”. Dopo i virologi è il turno degli esperti di geopolitica e dei loro discorsi sul conflitto in Ucraina come nuove star della televisione italiana.

