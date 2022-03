Green pass, Diego Fusaro rovina la festa agli italiani: "Perché non finisce così". La verità su Mario Draghi

19 marzo 2022 a

Diego Fusaro e l’affondo su Mario Draghi. Il filosofo non è affatto soddisfatto della dichiarazione con cui il presidente del Consiglio ha messo la parola fine sullo stato di emergenza dovuto al Covid, che non sarà prolungato oltre l’attuale scadenza del 31 marzo (il green pass andrà in soffitta da inizio maggio). Fusaro, in un video su YouTube, si è scagliato contro il bluff del premier: “Draghi ha apertamente ammesso che la struttura dello stato di emergenza non se ne andrà mai, visto che nuove emergenze potranno arrivare. La struttura che è stata messa in piedi in questi due anni per contenere l’emergenza potrà rivelarsi utile anche in futuro. In sostanza l’euroinomane di Bruxelles ci ha apertamente segnalato che se anche questa emergenza sta terminando e si sta affievolendo, l’apparato con le sue strutture tese a limitare l’emergenza e contenerla non dovrà sparire mai del tutto, poiché siamo entrati nell’evo delle emergenze pandemiche”.

“Draghi stesso - prosegue Fusaro nel video - ha invocato lo spettro di un’altra pandemia importante, con l’ovvia conseguenza per cui se anche ora lo stato di emergenza sembra venire meno, bisogna rimanere comunque sempre in guardia in vista di nuove e più letali pandemie. Secondo le nostre più macabre previsioni, già sviluppate nel marzo del 2020, le misure atte a contenere l’emergenza sono destinate a durare oltre l’emergenza, con la scusa di nuove emergenze che potranno arrivare. Anche se ora non c’è più emergenza le misure d’emergenza debbono persistere per scenari futuri. Secondo questo presupposto le misure d’emergenza potrebbero non venire mai meno, perché in teoria e idealmente potrebbero sopraggiungere sempre nuove emergenze. L’emergenza permanente è - la denuncia del filosofo in chiusura - la nuova normalità, le misure d’emergenza si sono stabilizzate in una nuova normalità a fare epoca”.

