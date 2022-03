Come fa il grande artista ad entrare ovunque senza green pass? Il caso: “Mai il vaccino”

Gianfranco Ferroni 18 marzo 2022 a

È un personaggio di fama internazionale, conteso dalle «signore bene» di mezzo mondo: arrivato dall'estero, anche a Roma riscuote grandi successi e partecipa a cene nei palazzi più famosi della Capitale. Entra nei luoghi pubblici, nelle istituzioni culturali, è accolto come un gigante della cultura, però i soliti bene informati dicono che «non ha il green pass, e non si vaccinerà mai». Chissà come fa ad entrare nei posti dove è obbligatorio esibire quello che il filosofo Diego Fusaro definisce come «l'infame tessera verde». E chi sarà mai per calpestare le regole che valgono invece per tutti gli altri?

