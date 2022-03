In fuga dalla guerra con i due figli piccoli muore appena arriva a Roma, la tragedia di una profuga ucraina

18 marzo 2022 a

È affrontato un lungo viaggio per fuggire dalle bombe ed è morta appena giunta a Roma. Tragedia questa mattina in piazzale 12 Ottobre 1942, in zona Colombo, dove una donna di 45 anni è deceduta improvvisamente dopo essere arrivata in Italia su un pullman partito dall’Ucraina insieme ai due figli di 10 e 11 anni.

La 45enne sarebbe stata colta da un malore e si sarebbe accasciata a terra. Sul posto il 118 che ha tentato le manovre di rianimazione senza successo. La donna è deceduta alle 8.40 di questa mattina.

La donna lascia i due bambini che saranno accolti presso la struttura di accoglienza a Castel Gandolfo, ai Castelli Romani, dove vive anche una suora che era sul pullman insieme alla donna. Si indaga sulle cause della morte della rifugiata nella cui valigia sono state trovate farmaci per soggetti ipertesi.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto la 45enne era già in condizioni critiche, riferisce l’Ares 11. La donna non era cosciente e era in arresto cardiocircolatorio. L’equipe sanitaria, arrivata tempestivamente, ha provato a rianimarla, ma tutti i tentativi sono stati purtroppo vani.

