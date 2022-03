Il grande cuore di Al Bano e Loredana Lecciso: a Cellino ospitano alcuni profughi ucraini

Francesco Fredella 18 marzo 2022 a

La guerra, quella cruenta che stiamo vedendo in tv, tocca tutti al cuore. Migliaia di sfollati, migliaia di bambini innocenti alla prese con il suono delle sirene, il rumore delle bombe. Scene da primo Novecento a cui nessuno era abituato. Eppure, per volontà di Putin - che ha deciso di invadere l'Ucraina una ventina di giorni fa - la guerra è scoppiata. Proprio a due passi dalla nostra Europa. Sono tanti gli italiani mobilitati per la pace e l'accoglienza. Anche personaggi famosi in tv. Ad esempio, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso aprono le porte delle Tenute, nel Salento, a tre ragazzi adolescenti grazie ad un'associazione del posto. Si tratta di un bel gesto di grande umanità. Senza proclami e senza interviste: Al Bano e la Lecciso non ne parlano con i giornalisti. La notizia trapela grazie agli insider che ci raccontano qualche dettaglio in più. L'idea di aiutare questi ragazzi è venuta ad entrambi, insieme, senza dire troppe parole hanno chiamato un associazione per accogliere i profughi di guerra. E, da quello che ci raccontano, anche Jasmine e Bido (i figli della coppia) sono felicissimi di questo gesto.

Loredana e Al Bano fanno coppia ormai da vent'anni. Questa settimana anche il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, ha dedicato uno spazio al loro amore, che vince e convince tutti. Sempre. Altro che crisi: sono uniti più che mai. E adesso che la loro famiglia si è allargata a Cellino si respira ancora di più amore e pace.

