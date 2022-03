Green pass, obbligo vaccinale, Cts: cade tutto tranne le mascherine. Le date della liberazione

17 marzo 2022 a

Prende forma la fine dello Stato d'emergenza: a maggio cadrà I'obbligo del green pass. A riferirlo sono fonti ministeriali mentre è in corso, giovedì 17 marzo, la cabina di regia a Palazzo Chigi. Nella riunione che precede il Consiglio dei ministri che vedrà il varo del decreto del governo sull'allentamento delle misure anti-Covid si sarebbe infatti stabilito di mantenere l'obbligo di presentare il certificato verde - base o rafforzato - in alcuni ambiti ancora fino al 30 aprile. Dal primo maggio non sarà più necessario esibirlo.

Dal 1° aprile non ci saranno più limiti sulle capienze e verrà meno l’obbligo del green Pass sui mezzi del trasporto pubblico locale. Bisognerà invece continuare a portare le mascherine. È quanto emerso dalla cabina di regia a Palazzo Chigi.

Dal 31 marzo al primo maggio via anche altre restrizioni. "Prime richieste della Lega finalmente accolte: cade l’obbligo vaccinale per gli over50, ritorna il diritto al lavoro, basta Italia a colori. Con la fine dello stato di emergenza ci sarà lo scioglimento del Cts, lo stop ai limiti di capienza per gli stadi, fine del green pass per entrare nei negozi. Dal primo maggio, via tutte le altre limitazioni. La Lega insisterà per allentare le restrizioni a chi è già stato duramente colpito come ristoranti, discoteche, centri sportivi e congressisti" fanno trapelare fonti della Lega dopo la cabina di regia.

