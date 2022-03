Walter Ricciardi vede la quinta ondata a giugno. Occhio al Cdm, "scherzetto" su mascherine e green pass?

17 marzo 2022 a

Guai a togliere l'obbligo Mascherine al chiuso e il green pass altrimenti si rischia la quinta ondata del Covid. Il consulente del ministro Roberto Speranza, Walter Ricciardi, mentre i virologi in tv sono statoi sostituiti dagli analisti di guerra torna alla carica in vista del Cdm che allenterà alcune delle misure introdotte dal governo. Il professore di Igiene alla Cattolica ammonisce: si vede un "rilassamento eccessivo" che potrebbe portare a una "nuova ondata tra giugno e luglio", e chiede la quarta dose di vaccino agli over 75.

La curva dà "segnali di ripartenza", ribadisce Ricciardi, quindi che fare con Dpi e green pass? "Certamente le mascherine devono restare, così come anche il certificato verde. Le attività al chiuso in questo momento fungono da moltiplicatori del virus. Bisogna fare molta attenzione perché il contagio si trasmette soprattutto in questi ambienti". Ma gli altri Paesi d'Europa aprono tutti. Per dirne una, sugli aerei della British Ariways si potrà viaggiare senza mascherina. ""Non è che se gli altri sbagliano dobbiamo farlo anche noi. Purtroppo c'è chi sta facendo grossi errori, a partire dal Regno Unito", dice Ricciardi.

Il consulente di Speranza è sicuro: "L'aumento dei casi andrà avanti. E se allentiamo troppo corriamo il rischio di un'ondata importante tra giugno e luglio. A provocarla sarà Omicron 2, che sta prendendo il sopravvento con la sua grande contagiosità. Non si tratta però di una tendenza ineluttabile, possiamo ancora invertire la rotta", dice a Repubblica indicando le misure, a suo dire, per evitare la nuova catastrofe... Ossia "mantenendo le misure al chiuso", con mascherine da usare "fino a quando ci sarà la pandemia. Soprattutto le Ffp2" rimettersi a vaccinare, terze dosi ma anche i bambini: "Non è andata bene e questo è un elemento rilevante. La copertura in età pediatrica è sotto il 40% e i bambini purtroppo fanno circolare il virus".

