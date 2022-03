Il governo vuole liberare gli over50 dall'obbligo di green pass rafforzato sul lavoro

15 marzo 2022 a

Il governo sta ragionando sulla possibilità di togliere l’obbligo di Green pass rafforzato, quello che viene rilasciato a chi è vaccinato o guarito dal Covid, per gli over 50 sui luoghi di lavoro. È quanto si apprende in vista della cabina di regia e del Cdm che dovrebbero riunirsi tra mercoledì e giovedì per varare la nuova road map sulle riaperture.

Altri aggiornamenti sono stati poi dati dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che questa sera ha partecipato, a Roma, all’incontro ‘Il ruolo sociale e strategico dell’industria farmaceutica italiana’, organizzato dal Gruppo delle aziende farmaceutiche italiane Fab13: «C’è una cabina di regia molto importante dove verranno decisi allentamenti delle misure anti-Covid. Sicuramente si toglierà il green pass all’aperto sia per le attività sportive sia per alcune attività commerciali, come bar e ristoranti».

Nel frattempo Bologna anticipa tutti gli altri. Il sindaco Matteo Lepore ha firmato oggi un’ordinanza che revoca l’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 «rafforzata» per accedere a palestre, piscine, centri e impianti sportivi comunali, sia al chiuso che all’aperto. La misura era stata adottata lo scorso 11 gennaio, visto l’evolversi della situazione epidemiologica. Da oggi l’accesso a palestre, piscine, centri e impianti sportivi comunali avverrà con il semplice green pass. A seguito dell’ordinanza del Ministro della Salute dell’11 marzo, da lunedì 14 marzo la Regione Emilia-Romagna è passata dalla zona gialla alla zona bianca. Inoltre, i dati sull’andamento dell’epidemia mostrano un costante calo dell’indice relativo a ricoveri e terapie intensive e si è ritenuto quindi opportuno procedere alla revoca delle ulteriori misure introdotte con l’ordinanza di gennaio. Nonostante l’aumento dei contagi si iniziano a vedere miglioramenti nelle restrizioni contro la pandemia Covid.

