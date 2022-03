Ucraina, per l'assalto finale Putin sfodera i droni kamikaze della Kalashnikov e i proiettili a guida laser

13 marzo 2022 a

La Russia sta iniziando a mostrare la sua vera potenza di fuoco nella guerra in Ucraina. Dai quadrimotori Tupolev che lanciano missili cruise, ai raid dei caccia Sukhoi visti in azione su Kharkiv, Sumy, Oskil, Mariupol e Volnovakha. Sono in grado di lanciare bombe da 500 chili restando a 4mila metri d'altezza per evitare i missili terra-aria Stinger. Ma ora i russi stanno facendo vedere armi ancora più sofisticate che potrebbero essere scatenate su Kiev.

L'ultima terrificante novità sono i "drone kamikaze", che hanno il nome tecnico di "loitering munition" (nella foto un esempio di armi di questo tipo di tecnologia): "sono piccoli aerei telecomandati che restano a lungo in volo, in attesa di individuare l'obiettivo. Hanno una testata di esplosivo e centinaia di biglie d'acciaio che moltiplicano gli effetti letali: vengono prodotti dalla Kalashnikov, la storica azienda dei fucili mitragliatori" spiega il Corriere.

Mosca mostra i muscoli, e nella guerra di propaganda parallela a quella sul campo le forze armate russe hanno mostrato gli effetti dei proiettili d'artiglieria a guida laser: vengono sparati dai cannoni ma hanno la precisione dei missili. A guidarle sono dei droni ricognitori. Mentre la potenza di fuoco di Mosca aumenta, sono sbarrate molte delle vie di approvvigionamento per l'esercito ucraino. Le scorte di carburante, munizioni e ricambi, sono quasi esaurite e l'esercito di Kiev è obbligto ad abbandonare tank e blindati sul terreno.

