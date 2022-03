Civili come scudi, Putin accusa l'Ucraina di violare i diritti umani

12 marzo 2022 a

Vladimir Putin accusa le forze ucraine di «violazioni flagranti» del diritto umanitario, chiedendo a Emmanuel Macron e Olaf Scholz di fare pressione su Kiev perché vi mettano fine. Secondo quanto riferisce il Cremlino, nel corso di un colloquio telefonico con il presidente francese e con il cancelliere tedesco, il presidente russo ha denunciato «assassinii extragiudiziali di oppositori, prese d’ostaggio di civili e il loro uso come scudi umani», oltre al «dispiegamento di armi pesanti nelle zone residenziali, in prossimità degli ospedali, delle scuole e degli asili».

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo russo Vladimir Putin nel loro colloquio hanno concordato di continuare a restare in contatto sul conflitto in Ucraina. «Il presidente della Russia ha parlato nel dettaglio della serie di colloqui tra delegati russi e ucraini avvenuti nei giorni scorsi in formato video. Al riguardo, i leader dei tre Paesi hanno considerato alcune questioni relative agli accordi in elaborazione per applicare le ben note richieste russe. È stato concordato di continuare i contatti sulle questioni ucraine», ha fatto sapere il Cremlino.

