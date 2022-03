In Onda, Federico Rampini svela il piano di Putin: "Unico obiettivo è attaccare noi, fare guerra con la Nato"

12 marzo 2022 a

a

a

Vladimir Putin si sta costuendo l'alibi. Il suo unico obiettivo è attaccare l'Europa. Ne è convinto l'editorialista del Corriere della Sera Federico Rampini che nello studio di "In Onda" sabato 12 marzo legge le prossime mosse dello zar. "Putin non sta scatenando per adesso il massimo della capacità offensiva che la Russia ha a disposizione - spiega Rampini - non è un guerra così distruttiva come potrebbe proprio perché ha teorizzato questa fratellanza tra il popolo russo e quello ucraino, quindi deve evitare uno spargimento di sangue eccessivo. Ma Zelensky - spiega l'editorialista - non si illude: lo sa benissimo che senza la Nato l'Ucraina non può farcela, è questione di giorni o settimane ma alla fine vinceranno i russi. Zelensky ce l'ha chiarissimo questo".

Dall'Ucraina alla seconda guerra fredda, Cremonesi rivela fino a dove si spingerà Putin

Putin lo ha detto che l'Ucraina non gli basta. E Rampini lo ribadisce chiaramente: lo zar vuole cacciare la Nato dalla Polonia e dai Paesi Baltici. "Chi fornisce le armi compie un atto di guerra come chi fa le sanzioni economiche". Tutto questo costituisce l'alibi per Putin che secondo Rampini "sta già cercando la guerra diretta contro di noi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.