Nicola Porro a gamba tesa sul "coro" per l'Ucraina: la verità su Mariupol, guerra e propaganda

10 marzo 2022 a

a

a

I giornali mostrano le foto dei crateri causati dall'attacco russo a Mariupol. Ma l'ospedale pediatrico di cui si parla da 24 ere "non è stato colpito. La guerra è una tragedia" ma non bisogna free "propaganda", dice Nicola Porro nella sua consueta rassegna stampa sui social. Il giornalista che conduce su Rete 4 Quarta repubblica ammette: "Io non ero lì ma i giornali dicono chiaramente come sono andate le cose", ossia che i bambini non erano l'obiettivo dell'attacco russo, che "ha fatto tre morti di cui un bambino".

Video su questo argomento Ucraina, altre bombe russe su ospedali e bambini. Il raid dell'orrore a Zhytomyr | VIDEO

Mariupol è una "città martire" dove sono morti 1.170 civili, spiega Porro, "ma in termini giornalisti fa più effetto l'ospedale per i bambini". "Questo è il senso della guerra", commenta con amarezza.

Lo storico Cardini sull'ospedale bombardato: "In Afghanistan li chiamavamo danni collaterali"

Tra le segnalazioni della stampa quotidiana Porro commenta divertito la prima pagina di Libero che mostra le foto di Enrico Letta, Romano Prodi e Matteo Renzi, tutti in compagnia di Vladimur Putin. "Sostanzialmente tutti i presidenti del Consiglio italiani hanno ricevuto e hanno coccolato" il presidente russo, dice Porro che commenta il fondo del direttore Alessandro Sallusti: "Il messaggio è: ragazzi, mettete d'accordo. Se il Putin di ieri era accettabile per tutti era accettabile anche da Salvini. Se il Putin di oggi che è un guerrafondaio e un criminale di guerra è diverso rispetto a quello di ieri, non si capisce perché Salvini è l'unico che rimane incastrato" dal rapporto col presidnete russo. Colpiti e affondati.

Zuppa di Porro https://t.co/Dm9JoxiObD — Nicola Porro (@NicolaPorro) March 10, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.