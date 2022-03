Kim Kardashian torna single, formalizzato il divorzio con Kayne West

03 marzo 2022 a

Kim Kardashian è di nuovo una donna single dopo quasi otto anni di matrimonio con il rapper Kanye West. Un giudice di Los Angeles ha formalizzato il divorzio tra i due nel corso di un’udienza alla quale la star dei reality ha partecipato in videoconferenza. West, che fino a ora si era sempre opposto alla separazione, non era presente. Al suo posto c’era il suo avvocato. Kardashian, che l’anno scorso ha chiesto il divorzio dal rapper, ha presentato a dicembre la richiesta di diventare legalmente single.

L'ex coppia deve ancora deliberare la divisione dei beni e l’affidamento dei loro quattro figli. La sentenza accoglie la richiesta di Kardashian per un «divorzio biforcato» che prevede che il procedimento di divorzio sia diviso in due parti: la prima che stabilisce il nome legale e lo stato civile della star, ora risolti, e la seconda parte che riguarda l’affidamento dei figli e le attività finanziarie. In diverse dichiarazioni presentate da dicembre, la star 41enne ha affermato di desiderare «molto» la fine del suo matrimonio.

«Credo che se la corte che pone fine al nostro matrimonio, questo aiuterà Kanye ad accettare che la nostra relazione coniugale è finita», ha scritto Kim Kardashian in una dichiarazione il mese scorso. L’ex coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2012 e si è sposata due anni dopo.

