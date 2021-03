Kanye West è l'uomo di colore più ricco della storia

18 marzo 2021 a

Negli Usa di Paperon de' Paperoni ce ne sono tanti. Anche tra gli afroamericani. Il più ricco di tutti, però, è Kanye West che è diventato l'uomo di colore più ricco nella storia degli Stati Uniti. Secondo i dati diffusi da Bloomberg il rapper e produttore americano, giusto un anno fa entrato nel club dei miliardari d'America, ha raggiunto un patrimonio di 6,6 miliardi di dollari (pari a 5,5 miliardi di euro).

Secondo le quotazioni, il patrimonio di Kanye si può ottenere sommando il valore del brand Yeezy, che si aggira intorno ai 4.7 miliardi di dollari dopo gli accordi con Adidas e Gap, agli 1,9 miliardi derivanti dal suo catalogo musicale e da altri beni personali.

La campagna presidenziale sarà stata un flop, ma Kanye può consolarsi diversamente. Solo 5 anni fa il rapper aveva dichiarato di aver accumulato debiti per 53 milioni di dollari. E il suo fiuto per gli affari lo potrà consolare anche per il naufragio del suo matrimonio con Kim Kardashian.

