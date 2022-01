Michelle Obama e Barack conciati così, la foto choc dell'ex presidente Usa e first lady

Giada Oricchio 02 gennaio 2022 a

Michelle e Barack Obama: da Presidente a pop star, la trasformazione è choc. L’ex first lady, che molti democratici vorrebbero candidare alla Casa Bianca al posto di Joe Biden, ha iniziato il 2022 con una metamorfosi che ha lasciato mezzo mondo senza fiato.

Sul suo profilo Instagram, l’avvocatessa 57enne ha pubblicato una foto con il marito 60enne: via il look presidenziale, dentro un outift adolescenziale (e un pelino imbarazzante).

Per lei: occhiali d’oro a forma di stella con la scritta “2022 loading” sulla montatura, boccuccia a baccetto, giacca ricamata, minigonna empowerment Etro, bandiera del femminismo, sabot aperti e unghie smaltate d’azzurro. Per lui camicia stampata con conchiglie tono su tono e scarpe sportive con gli stessi occhiali di cartone. Per entrambi una posa molto cool e un abbraccio informale, quasi alla Kim Kardashian e Kanye West. “Happy New Year from me and my boo!” (Buon anno nuovo da me e dal mio boyfriend) ha scritto nella caption Michelle Obama con il preciso scopo di sottolineare lo spirito umoristico e sbarazzino dello scatto. Gli Obama sono sposati da 30 anni e hanno due figlie: Malia Ann nata nel 1998 e Natasha, tre anni più piccola. Godono di molto credito, ma sono stati sommersi dalle critiche per i festeggiamenti faraonici e senza il rispetto delle normative anti Covid in occasione del compleanno di Barack Obama.

