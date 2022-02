Mario Draghi vuole evitare inciampi: fiducia per il decreto sull'obbligo vaccinale per gli over50

22 febbraio 2022 a

a

a

Il governo porrà la questione di fiducia sul decreto che ha introdotto l’obbligo del green pass per gli over 50. Lo ha preannunciato l’esecutivo in conferenza dei capigruppo della Camera. Tuttavia resta l’incertezza sui tempi, visto che è ancora da licenziare per il Senato il decreto Milleproroghe e successivamente dovrebbe svolgersi nel pomeriggio la discussione generale sul decreto green pass, che deve essere convertito entro il 7 marzo e deve ancora passare all’esame del Senato. Dunque, viene spiegato, la fiducia potrebbe essere posta in serata o domani mattina. Non essendoci stata convergenza in capigruppo, non è stato raggiunto un accordo sul prosieguo dei lavori dell’Aula, fatta salva l’informativa di domani pomeriggio del ministro Di Maio sull’Ucraina.

"Draghi non può mollare", ecco perché il premier è in scacco. Il retroscena clamoroso sul green pass

«Sul decreto eravamo disponibili a dare un segnale limitando gli emendamenti purchè non si mettesse la fiducia dando tempi certi per il voto, ma governo metterà ugualmente la fiducia e noi lo riteniamo grave», ha detto il capogruppo Francesco Lollobrigida al termine della conferenza dei capigruppo.

Non si può continuare con Draghi, la ricetta Calenda per il governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.