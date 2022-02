Dagospia: Totti, c'è un Cupido in comune con Ilary. Il commento della mamma del Pupone non lascia dubbi

Giada Oricchio 23 febbraio 2022 a

“La mamma sarà contenta”. Francesco Totti ha smentito, Ilary Blasi pure: non c’è crisi dopo 17 anni di matrimonio. O forse sì, ma è stata una buriana ed è passata. Fatto sta che “Dagospia” (e non solo) torna alla carica, almeno per quanto riguarda la conoscenza dell’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi. Dopo lo scoop su una rottura imminente, il sito racconta anche chi, come e dove Totti e Noemi si sono conosciuti. La bionda 33enne, due figli e in attesa di separazione, somiglia a Ilary Blasi e nemesi vorrebbe che a presentarla al “Pupone” sia stato lo stesso Cupido di 17 anni fa, alias Alex Nuccetelli.

Dagospia sgancia la bomba di gossip: Ilary Blasi e Totti vicini alla separazione

Vi ricorda qualcuno? Ebbene sì, è stato il marito di Antonella Mosetti, prezzemolina tv, ex GFVip, ora star di OnlyFans. Dagospia scrive in punta di fiele: “Le strade dell'amore sono infinite ma hanno snodi precisi, che passano attraverso quei Cupido occasionali (o professionali) che mettono in contatto anime, cuori e coratelle. O più prosaicamente creano un ponte tra domanda e offerta. E' il caso di Alex Nuccetelli, ex compagno di Antonella Mosetti e padre della ex gieffina Asia. Classe 1977, è un Pr e body builder molto attivo nella vita notturna romana. (…). Uno con le mani in pasta dappertutto, che organizza feste, eventi, cene a cui partecipavano (e partecipano anche oggi) i calciatori della Roma (destinazione preferita il ristorante "Le Gru" a Ponte Milvio). Fu lui, ad esempio, a presentare Ilary Blasi a Francesco Totti nel lontano 2001”. Corsi e ricorsi storici, vecchie abitudini dure a morire. Dunque, l’impertinente Dagospia è convinto che Nuccetelli abbia messo in contatto l’ex calciatore con Noemi Bocchi “attraverso uno dei suoi eventi, quelli in cui calciatori e vip possono chiacchierare amabilmente con attrici, modelle, bonazze varie.

Totti e Ilary Blasi, voci di rottura: “È lei la nuova fiamma?” Gossip impazzito su Noemi Bocchi

Così va il mondo: si scambiano due parole, e tra una tartina al salmone e un congiuntivo sbilenco, da cosa può nascere cosa”. Ora, il sito fondato da Roberto D’Agostino (colui che ha avuto il coraggio di annunciare l’inesistenza di Mark Caltagirone nel Prati-gate e la fine della storia Hunziker-Trussardi, nda) aggiunge un altro tassello: “La fiamma s'accesa da tempo. "Da più di un anno", dicono le malelingue. Al punto che il giorno di San Valentino, Francesco Totti avrebbe fatto consegnare alla biondissima Noemi un mazzo di tredici rose rosse, una per ogni mese della loro conoscenza”.

Totti sarebbe un romanticone, la di lui madre invece starebbe facendo salti di gioia: “I veleni romani inzuppano la lingua biforcuta nella crisi coniugale di Totti e Ilary: "Sarà contenta la madre del Capitano, mamma Fiorella, visto che ha sempre detestato la Blasi. Quando si fidanzarono non fu per niente contenta. Gli disse: 'Te metti co' 'na ballerina, mah'…E' andata bene anche a Ilary - insistono gli "addetti ai livori" - si è liberata del "cerchio magico" di amici e tuttofare che gravita intorno a Totti (con l'ex compagno di squadra Vincent Candela, in testa) che lei non sopportava più. Non amava per niente "le loro abitudini…”. Incredibile ma vero: potrebbe esserci l’happy end, il “vissero tutti e cinquantamila felici e contenti”.

Dagospia rilancia: Totti non ha smentito nulla. Cambi social media manager e stylist

