Ecco Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti dopo la rottura con Ilary Blasi

È il 26 novembre 2021 e quel venerdì sera al Sanctuary, uno dei locali più trendy della Capitale, a due passi dal Parco del Colle Oppio, Noemi Bocchi sta festeggiando il compleanno di un amico, quando a un tratto riceve una chiamata e, spaventata, abbandona di corsa il party. La voce al telefono è quella di Francesco Totti: ha avuto un incidente stradale e lei lo raggiunge prontamente per assicurarsi che stia bene. Perché tra i due c’è un legame speciale.

Da ore la notizia di una rottura imminente tra l’ex bandiera della Roma e la moglie Ilary Blasi è diventata di dominio pubblico. E quindi non stupisce l’evoluzione, ancora più clamorosa, confermata dal sito di Repubblica, secondo cui quella tra Totti e Noemi sarebbe in effetti qualcosa di più serio che una semplice amicizia.

Il flirt è sbocciato lo scorso autunno e, nonostante sia rimasto nell’ombra finora, non sembra aver subito battute d’arresto, anzi: già un paio di mesi fa i due erano stati notati mentre passeggiavano insieme per le strade di Monte Carlo e ultimamente Noemi pare aver scoperto un’improvvisa passione per la Roma (si è vista in più occasioni allo stadio “in prossimità” del capitano), mentre Totti avrebbe iniziato a frequentare abitualmente casa di lei. Una casa che per la festa di San Valentino, si è riempita di palloncini rossi a forma di cuore. E c’è già chi è convinto fosse opera di Francesco.

Ma chi è Noemi Bocchi? Romana, 34 anni, nata sotto il segno della vergine, ha studiato Economia alla Lumsa e si è sposata giovanissima con l’imprenditore del settore del marmo Mario Caucci (dirigente anche della Tivoli Calcio), con il quale ha avuto due bambini e da cui si è separata qualche anno fa. Anche lei biondissima e avvezza a uno stile di vita glamour, ama trascorrere le vacanze tra Ibiza e la Costa Smeralda. Proprio come Francesco, è appassionata di Padel e, dopo la separazione da Caucci, ha vissuto alcune relazioni, che però non sono mai durate troppo a lungo. Intanto Totti si vede sempre più spesso dalle parti di Casal Palocco, dove vive la mamma e dove lui stesso potrebbe presto tornare ad abitare. Chissà se da solo…

