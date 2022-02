Bonus psicologo solo per 16mila italiani: chi può fare richiesta per avere il contributo da 600 euro

18 febbraio 2022 a

Il bonus psicologo da 600 a euro è stato inserito nel ddl milleproproghe all’esame della Camera (oggi il voto di fiducia), grazie al via libera delle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio. Ma gli interrogativi non mancano: cos'è, a chi spetta e come fare per richiederlo? Il bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Dopo due anni di pandemia molti italiani soffrono di disturbi e questo provvedimento vuole offrire un rimborso alla platea di chi si avvale dell'aiuto di professionisti.

La misura è stata approvata dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera che hanno accolto l'emendamento al decreto Milleproroghe. Purtroppo le risorse sono limitate: 20 milioni di euro per il 2022 sul comparto Salute mentale, la metà per rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, e i restanti 10 milioni sono destinati al bonus psicologo.

In sintesi chi ha sostenuto o sta sostenendo costi per le sedute di psicoterapia arriverà un rimborso ma il bonus coinvolgerà solo 16 mila persone. Sarà calcolato in base all'Isee, che deve essere inferiore a 50 mila euro. Il contributo massimo è di 600 euro, "tarato" su 12 sedute di terapie in base a prezzi medi (forse un po' bassi rispetto al mercato).

Naturalmente il bonus sarà fruibile soltanto se ci si rivolge a specialisti iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Resta da capire come si potrà fare domanda. Dall'approvazione del Milleproroghe, i ministeri della Salute e dell'Economia avranno 30 giorni di tempo per preparare un decreto che chiarisca dettagli operativi e requisiti di selezione.

